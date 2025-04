Abel revela objetivo do Palmeiras no Super Mundial e compara futebol à F1

O técnico Abel Ferreira já está de olho no Super Mundial e contou qual o primeiro objetivo do Alviverde na competição continental.

Nós temos um objetivo muito claro: primeiro é passar a fase de grupos, e isso vai depender da forma como nós formos encarando cada jogo, e, portanto, é um de cada vez, para conseguirmos o nosso primeiro objetivo que é passar a fase de grupos. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista à Fifa

O Palmeiras está no Grupo A e enfrentará Porto (POR), Inter Miami (EUA) e Al Ahly (EGY). O clube paulista fará sua estreia no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), contra os portugueses.

Nosso adversário é uma equipe que tem um histórico na Europa absurdo e em Portugal também de muitas glórias, muitas conquistas. [...] O especial é por ser um clube português, nada mais que isso. Sei que é um adversário que, como te disse, vai se preparar muito bem, sei que é um clube extremamente aguerrido e competitivo.

Futebol se parece com a Fórmula 1?

Fã declarado do automobilismo, Abel Ferreira apontou semelhanças entre o futebol e a Fórmula 1, como a definição "nos detalhes" e a influência de fatores que não podem ser controlados.

O nível de detalhe, né? [Os pilotos da Fórmula 1] Acabam todos no mesmo segundo, o que muda é um milésimo de segundo, que faz a diferença entre ficar em primeiro ou 15º. O futebol, por incrível que pareça, também é feito de detalhes. Claro que é preciso sorte, que é algo que também tem a ver com a Fórmula 1. Fatores que muitas vezes você não controla. Isso é algo que também acontece no futebol, e eu peço muito aos nossos jogadores que temos que focar naquilo que controlamos e aceitar muitas vezes aquilo que tu não controlas.

O que mais Abel Ferreira falou?

Palmeiras 'bom em tudo que faz': "[O Palmeiras] É uma equipe equilibrada. É uma equipe que não é excelente numa coisa muito específica, mas é boa em tudo aquilo que faz. Nós somos bons e equilibrados a jogar em ataque posicional, em contra-ataque, nas bolas paradas, em encaixar os nossos adversários e em a criar dificuldades através daquilo que é a nossa estrutura defensiva".

Seu time em duas palavras: "A nossa equipe é equilibrada e competitiva. E depois tem uma parte a ver com a resiliência mental, que isso é algo que tem a ver comigo. É algo que tem a ver com os nossos jogadores também que, aconteça o que acontecer, o jogo só acaba quando termina. E, enquanto nós não deixarmos tudo o que temos dentro de campo, não seremos verdadeiramente aquilo que é o espírito de um jogador do Palmeiras, que é, do primeiro ao último segundo, lutar para vencer".

Enfrentar o Inter Miami de Messi: "Um clube formado recentemente, mas que tem jogadores de excelência. Será, seguramente para nós, uma oportunidade. E quando chegar a essa altura, estaremos preparados para defrontar, mas sem pensar. Não acho que seria justo de nossa parte pensar nesse jogo sem passar pelo primeiro, que será contra o Porto, mas quando chegar esse jogo nós estaremos preparados".