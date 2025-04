Manga saltou muro de 3m no Botafogo para fugir de tiros de João Saldanha

Uma confusão em 1967 fez o icônico Manga correr pela própria vida diante dos tiros disparados pelo jornalista e ex-técnico João Saldanha em pleno Mourisco, sede náutica do Botafogo. O ex-goleiro morreu aos 87 anos no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O desentendimento começou com insinuações de Saldanha contra Manga na final do Carioca daquele ano, vencida pelo Botafogo. O comentarista questionou a atuação em campo e levantou a possibilidade de o goleiro ter sido comprado pelo Bangu. O Alvinegro carioca venceu a partida por 2 a 1 e se sagrou campeão.

O bicheiro Castor de Andrade, que mandava no Bangu, foi à emissora em que jornalista trabalhava para tirar satisfação. O alvoroço causado após a partida fez com que o ex-treinador recorresse a um revólver para "se defender" em situações futuras.

Saldanha foi armado à sede do Mourisco no dia seguinte, surpreendeu Manga e deu três disparos. Dois deles foram no chão e um para o alto, mas nenhum pegou. Segundo ele, o intuito era o de assustar o jogador.

O ex-goleiro pulou um muro de quase 3 metros para se salvar. A cena foi testemunhada por Jairzinho, que atestou o ocorrido.

O Saldanha falava que o Manga estava vendo naquela decisão contra o Bangu. O Manga ficou uma fera com aquilo, disse: 'Vou ganhar o título e é pra você, seu comunista'. E ganhou, Saldanha teve que aturar. Só que o Saldanha se preparou, foi armado para a comemoração. O Manga estava no meio da roda, todo mundo parou de falar e ficou olhando para as costas do Manga.

Jairzinho, ao podcast Resenha com TF