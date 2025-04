Botafogo e Internacional lamentam morte do goleiro Manga, aos 87 anos

Nesta terça-feira, Botafogo e Internacional lamentaram a morte do ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, conhecido como Manga, aos 87 anos. O ex-jogador lutava contra um câncer de próstata e estava internado no Hospital Rio Barra, no Rio de Janeiro.

"Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61/62 e 67/68. Titular da Seleção Brasileira de 66, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo", escreveu o Alvinegro nas redes sociais.

? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 8, 2025

Revelado pelas categorias de base do Sport em 1955, Manga defendeu o Botafogo entre os anos de 1959 e 1968. No Glorioso, venceu quatro títulos do Campeonato Carioca (1961, 62, 67 e 68) e ainda foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra.

O presidente do Botafogo, João Paulo de Magalhães Lins, ofereceu o salão nobre de General Severino para a realização do velório do ídolo alvinegro. "Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações", afirmou.

Em seguida, o ex-goleiro passou pelo Nacional, do Uruguai, onde foi tetracampeão Uruguaio (1968/69, 69/70, 70/71 e 71/72), campeão da Copa Libertadores (1971) e do Mundial de Clubes (1971).

Em 1974, Manga passou a defender o Internacional. Pelo Colorado, conquistou dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e três Campeonatos Gaúchos (1974, 1975 e 1976). O clube gaúcho também se manifestou nas redes sociais.

"Sua atuação na final do Brasileiro de 1975, jogando com dois dedos quebrados, simboliza a coragem e a entrega que o tornaram um dos maiores goleiros da nossa história. Descanse em paz, Manguita!", escreveu o Internacional.

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 8, 2025

Manga ainda passou por Operário-MS, Coritiba, Grêmio e Barcelona de Guayaquil, antes de se aposentar em 1983. O dia 26 de abril, aniversário de Haílton Corrêa de Arruda, foi reconhecido como o "Dia do goleiro".