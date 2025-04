Corinthians vê time 'desmanchar' e pode ter apenas três titulares na Sula

O Corinthians deve ter uma escalação bastante modificada para encarar o América de Cali, hoje, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

O que aconteceu

O técnico Ramón Díaz deve escalar apenas três integrantes do time titular que garantiu o título do Paulistão: Matheuzinho, Félix Torres e José Martínez devem iniciar a partida pela segunda rodada da Sula.

Raniele, André Carrillo e Yuri Alberto foram relacionados, mas a tendência é que sejam preservados. O peruano, inclusive, foi substituído no intervalo da vitória contra o Vasco, no último fim de semana, com dores no adutor.

O Corinthians tem seis baixas confirmadas contra os colombianos: Hugo Souza (coxa direita), Gustavo Henrique (coxa direita), Fabrizio Angileri (coxa esquerda), Rodrigo Garro (tratamento no joelho), Igor Coronado (ombro esquerdo) e Memphis Depay (tornozelo direito).

O desgaste do elenco pesou para o Alvinegro tratar a Sul-Americana como um "plano B". O clube definiu o Brasileirão como prioridade, especialmente após a dramática luta contra o rebaixamento na última temporada.

O Corinthians é o terceiro colocado do Grupo C da Sul-Americana e ainda não pontuou na competição. Apenas o primeiro colocado de cada chave avança direto para o mata-mata, enquanto o segundo vai para a repescagem.

A provável escalação do Alvinegro é: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Ryan e Maycon; Romero, Héctor Hernández e Talles Magno.

Veja a lista de relacionados

Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli

Laterais: Hugo, Leo Maná, Matheus Bidu e Matheuzinho

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro

Meio-campistas: Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Maycon, Raniele e Ryan

Atacantes: Gui Negão, Héctor Hernández, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto