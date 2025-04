Abel Ferreira analisa adversários do Palmeiras no Mundial de Clubes

A menos de três meses do Mundial de Clubes da Fifa, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, projetou os confrontos contra o Porto e Inter Miami, dois de seus três rivais do grupo A da competição.

"O Inter Miami é um clube formado recentemente, mas que tem jogadores de excelência. Não acho que seria justo de nossa parte pensar nesse jogo sem passar pelo primeiro, que será contra o Porto, mas quando chegar esse jogo nós estaremos preparados. Nós temos um objetivo muito claro: primeiro é passar a fase de grupos, e isso vai depender da forma como nós formos encarando cada jogo, portanto, é um de cada vez", analisou Abel.

Dos increíbles festivales de fútbol. Un solo paquete de entradas. ?? ¡Consigue hoy tu paquete de boletos para el #FIFACWC! ? ? Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) April 3, 2025

Com estrelas do futebol mundial como Lionel Messi e Luis Suárez, a equipe de Miami será o terceiro adversário do Verdão no torneio. O confronto entre ambos está marcado para o dia 23 de junho, às 22h (de Brasília).

Antes de encarar os americanos, a equipe paulista irá enfrentar o Porto em sua estreia no campeonato, além do Al Ahly, equipe que esteve à frente do Alviverde nos Mundiais de 2020 e 2021.

"E quando isto calha no sorteio (enfrentar o Porto), é o que é e nós temos que aceitar. Para nós, enquanto Palmeiras, é o nosso adversário, é uma equipe que tem um histórico na Europa absurdo e em Portugal também de muitas glórias, muitas conquistas. Eu sou do norte (de Portugal), Porto é norte, apesar de eu ter sido jogador e treinador do Sporting. Joguei na equipe principal, mas fui treinador na formação de base que é mais no centro do país. Sei que é um adversário que, como te disse, vai se preparar muito bem, sei que é um clube extremamente aguerrido e competitivo", disse o treinador.

A estreia do Palmeiras na competição, contra o clube português, será no dia 15 de junho, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

No comando do Alviverde, Abel Ferreira acumula dois títulos de Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Campeonatos Paulistas. O técnico destacou alguns pontos que fazem a sua equipe ter o sucesso que vem tendo nos últimos anos.

"É uma equipe equilibrada. É uma equipe que não é excelente numa coisa muito específica, mas é boa em tudo aquilo que faz. Nós somos bons e equilibrados a jogar em ataque posicional, em contra-ataque, nós somos bons nas bolas paradas, nós somos bons em encaixar os nossos adversários e em a criar-lhes dificuldades através daquilo que é a nossa estrutura defensiva. Se eu tivesse que definir a nossa equipe, não numa palavra, em duas, é: a nossa equipe é equilibrada e competitiva. Enquanto nós não deixarmos tudo o que temos dentro de campo, não seremos verdadeiramente aquilo que é o espírito de um jogador do Palmeiras, que é, do primeiro ao último segundo, lutar para vencer", concluiu o lusitano.

O Campeonato Mundial terá início no dia 14 de junho, com o duelo entre Al Ahly e Inter Miami.