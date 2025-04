Pato desabafa sobre última passagem pelo São Paulo: "Vi coisas que não gostei"

O atacante Alexandre Pato está sem clube desde o final de 2023, quando colocou ponto final em sua terceira passagem pelo São Paulo. Na última segunda-feira, o jogador de 35 anos desabafou sobre o período no Tricolor.

Pato assinou um contrato de produtividade com o clube são-paulino em maio de 2023. O atacante teve um bom início, marcando gol em clássico contra o Santos, mas depois perdeu espaço no time tricolor, na época comandado por Dorival Júnior. Ele revelou não saber o motivo pelo qual não jogava.

"Do que eu vivi ali, eu não gostei, vi umas coisas que não gostei. E aquilo me deixou um pouco desiludido. Eu fui com um contrato de produtividade. Tinha um fixo (salário) e, dependendo daquilo que eu fizesse naquele período, eu teria uma renovação de contrato automático recebendo mais do que ganhava. Só que eu não consegui jogar o tanto de jogo para renovar automaticamente. Eu me preparei bastante, conversava com o Dorival, com o presidente... e no final das contas eu não entendia por quê não jogava. Contra o Bragantino eu entrei rapidinho. Depois joguei contra o Santos, fiz um gol. Joguei de titular contra o Flamengo. Eu performei, mas não entrava, jogava cinco minutos", afirmou Pato, ao canal Duda Garbi, no Youtube.

"Eu cheguei para o Dorival, e ele falava: 'Pato, eu não tenho nada pessoal com você'. Eu estava preparado. O treinador faz suas escolhas, o presidente faz o trabalho que tem que fazer. O Julio sempre me tratou super bem, tem feito coisas bacanas no São Paulo. Eu estava louco para jogar, eu falava que ia me preparar. O Dorival me dizia que eu tinha que ir para a Seleção, mas eu não jogava. Depois, chegou um período que eu comecei a ver uns movimentos, eu não estava jogando e tinha que completar 40% ou 60% dos jogos. Começou uma movimentação, venda de jogador. Eu falei que não queria passar mais por isso. Se eu estou ali dentro, quero jogar por méritos do que estou fazendo. Eu amo o São Paulo, quero que meu filho torça por esse clube", completou.

? A noite de @LibertadoresBR no #MorumBIS se aproxima! ?? Adquira seu ingresso para o duelo com o Alianza Lima (PER) na próxima quarta-feira, às 21h30 > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/GmUxNul3gl ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 8, 2025

O titular do São Paulo no momento já era Calleri, dono da posição até os dias de hoje. Pato, por sua vez, havia acabado de se recuperar de uma lesão no joelho. Por esses motivos, o ex-atacante são-paulino tinha consciência de que seria reserva.

"Quando eu retornei (ao São Paulo), eu estava voltando de uma lesão no joelho. Me falaram que o Calleri era o titular e que eu vinha para ficar no banco. Eu concordei. O Calleri estava bem na função, e eu entendia isso. Mas tinham momentos em que eu poderia jogar, e não jogava. Nunca discordei da posição dele, o combinado estava certo. Aconteceu, tudo bem, mas isso me desiludiu para tomar decisões mais para frente", disse.

Pato encerrou sua terceira e última passagem pelo São Paulo com apenas 10 jogos e dois gols marcados. Ao todo, o jogador soma 49 gols e 20 assistências em 143 partidas com a camisa do Tricolor.