Zverev leva virada de Berrettini e garante Sinner como nº 1 do mundo até retorno ao circuito

O tenista alemão Alexander Zverev desperdiçou uma grande chance de se aproximar do topo do ranking ao ser eliminado de forma precoce no Masters 1000 de Montecarlo, nesta terça-feira. O número dois do mundo levou uma virada do italiano Matteo Berrettini, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5. O resultado garante a permanência do também italiano Jannik Sinner no posto de número 1 do mundo até seu retorno ao circuito, em maio.

Zverev precisava chegar ao título em Mônaco para reduzir a ampla vantagem de Sinner no ranking. Ainda assim, necessitaria de bons resultados nos torneios seguintes para ter chances de desbancar o rival italiano do topo. A queda precoce ainda vai colocar a vice-liderança do alemão em risco - o espanhol Carlos Alcaraz poderá subir para o segundo lugar se for campeão em Montecarlo.

Em busca do sonho de se tornar número 1 do mundo, Zverev contou com uma oportunidade preciosa para tanto nos últimos meses, devido à ausência de Sinner no circuito. O italiano cumpre suspensão de três meses por doping e voltará ao circuito no Masters de Roma, a partir do dia 7 de maio.

Neste intervalo, Zverev acumulou chances desperdiçadas na busca por pontos no ranking. Mesmo favorito, venceu apenas uma partida no ATP 250 de Buenos Aires e duas no Rio Open, de nível ATP 500. Em Acapulco, também 500, obteve apenas uma vitória. No Masters 1000 de Indian Wells, foi pior ainda ao ser eliminado na estreia. E, em Miami, obteve duas vitórias e caiu nas oitavas de final, o que sustentou a ampla vantagem de Sinner no ranking.

Em Montecarlo, Zverev não deu sorte na chave ao cruzar logo em sua estreia com o experiente Matteo Berrettini, vice-campeão de Wimbledon em 2021. O italiano reagiu de forma intensa a partir do segundo set e buscou grande virada sobre o principal favorito ao título no Principado de Mônaco.

Nas oitavas de final, Berrettini vai enfrentar o vencedor do duelo entre o compatriota Lorenzo Musetti e o checo Jiri Lehecka.

Em outros confrontos do dia, avançaram o búlgaro Grigor Dimitrov (15º cabeça de chave), os espanhóis Pedro Martínez e Roberto Bautista Agut, o australiano Alexei Popyrin, o português Nuno Borges (que avançou com o abandono do favorito dinamarquês Holger Rune, por lesão), o italiano Flavio Cobolli, o argentino Tomas Martin Etcheverry e o checo Tomas Machac.