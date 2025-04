Claudinho leva a melhor sobre Roger Guedes e Al Sadd assume a liderança do Catari

A 20ª rodada do Campeonato Catari teve um tempero brasileiro especial neste final de semana. O atual campeão local, o Al Sadd, venceu o Al Rayyan por 2 a 1, neste sábado, de virada e assumiu a liderança da tabela a duas rodadas do fim do torneio.

Disputado no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, o duelo reuniu cinco brasileiros. Pelo lado do time da casa, 6º colocado da liga catari, atuaram os atacantes Róger Guedes e Gabriel Pereira, ambos ex-Corinthians. Pelo Al Sadd, jogaram o lateral-esquerdo Paulo Otavio, ex-Athletico-PR e Wolfsburg, o meia Claudinho, ex-Bragantino, e o ponta Giovane, ex-Palmeiras, que entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória.

"Tivemos algumas oscilações inesperadas no início da campanha, mas o time vem numa crescente e agora na reta final da temporada vive seu melhor momento. A liderança é merecida e reflete a ótima fase que vivemos. Mas é preciso concentração total e seriedade nessas duas rodadas que faltam para repetirmos o título", avaliou o lateral Paulo Otavio.

Presente também nas quartas de final da Champions League Asiática, disputada no final deste mês em jogo único contra o Kawasaki Frontale, do Japão, e na Copa do Emir do Catar, que será jogada entre abril e maio, o Al Sadd luta neste ano por uma histórica tríplice coroa.

No Campeonato Catari, agora o time lidera com 46 pontos contra 44 do segundo colocado Al Duhail, do zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Santos e Corinthians. Já o Al Rayyan ocupa a sexta posição, com 27 pontos.