Neymar mantém 100% com a Furia, vai ao 3º jogo seguido e fica 5h em evento

Neymar foi ontem a mais um jogo da Furia, mantendo seu 100% de presença nos compromissos do time na Kings League Brazil. Em seu dia de folga, ele ficou cerca de cinco horas no evento e se reapresentou normalmente no Santos para o treino desta manhã.

Presença ilustre na Kings League

Neymar chegou na Kings League Arena, em Guarulhos, por volta das 18h30 na última segunda. O craque compareceu cerca de 4h antes de a bola rolar para o jogo da Furia, equipe da qual ele é um dos presidentes, contra o Nyvelados.

Ele participou ativamente das atividades pré-jogo da equipe e motivou os jogadores. O camisa 10 do Santos interagiu com o elenco, participou da roda de altinha e até fez discurso no vestiário.

Neymar acompanhou o jogo de perto, reagindo efusivamente aos lances. Ele esteve na cabine de transmissão junto de Cris Guedes, seu parça e também presidente da Furia, do jornalista Ulisses Costa e dos influenciadores Brino e Sofia Espanha.

Apesar da expectativa criada, o astro não cobrou o "Pênalti Presidente". Cris Guedes foi o encarregado da cobrança e converteu a penalidade, deixando a equipe à frente no placar por 2 a 0.

Neymar esteve presente nos três jogos da Furia na competição e viu a equipe seguir invicta com a goleada por 5 a 0. O jogador de 33 anos, que já havia prestigiado as duas partidas anteriores, foi embora após o final do duelo, por volta das 23h30.

Nesta manhã, o camisa 10 se reapresentou no Santos e participou do treino. Os primeiros 15 minutos da atividade foram abertos. O elenco santista ganhou folga na última segunda após o empate com o Bahia no domingo.

Baixa no Santos

Neymar não entra em campo pelo Santos há mais de um mês enquanto se recupera de uma lesão leve na coxa esquerda. Ele disputou seu último jogo no início de março, nas quartas do Paulistão contra o Red Bull Bragantino. O craque não saiu do banco na eliminação para o Corinthians, na semi, e desfalca o Peixe desde então. Ele foi baixa nas duas primeiras rodadas do Brasileirão.

O astro esteve na Vila para o jogo do último domingo e falou com o elenco santista, mas foi embora antes de a bola rolar. Vestido com roupa do Batman, ele esteve no vestiário e motivou os companheiros de equipe. Depois, deixou o estádio.