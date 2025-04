Técnico que revelou Cristiano Ronaldo morre em Portugal; craque presta homenagem

Responsável por descobrir Cristiano Ronaldo, o técnico Aurélio Pereira morreu hoje aos 77 anos. O camisa 7 da seleção portuguesa se manifestou nas redes sociais.

"Um dos grandes símbolos da formação mundial nos deixou, mas o seu legado viverá para sempre. Nunca deixarei de ser grato por tudo o que fez por mim e por tantos outros jogadores. Até sempre, Senhor Aurélio, obrigado por tudo. Descanse em paz", escreveu Cristiano, em seu perfil oficial no Instagram.

Aurélio Pereira ajudou outros grandes talentos do futebol português, como Luís Figo, Ricardo Quaresma e Paulo Futre.

Aurélio trabalhou por muitos anos no Sporting, que homenageou o treinador com um campo levando seu nome no centro de treinamento da equipe. O clube lamentou a morte do técnico.

"Para sempre recordado como um dos maiores nomes da história do futebol nacional e do Sporting Clube de Portugal: Sr. Aurélio Pereira", escreveu o clube.