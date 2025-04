Brasileiro sofre tentativa de assalto prestes a viajar para sua luta no UFC

Marco Tulio 'Matuto' passou por um susto nesta segunda-feira (7) em São Paulo. O lutador estava a caminho do UFC 314, quando teve o vidro do carro em que estava quebrado durante uma tentativa de assalto. O criminoso tentou roubar o celular do atleta, mas, felizmente, ninguém foi ferido e o furto não se realizou. Além dele, a também lutadora Norma Dumont estava no veículo.

Após a ação, Norma, que estava acompanhando o namorado, fez uma publicação nas redes sociais, explicou a situação e comentou sobre o risco na cidade, chamando São Paulo de "selva" (clique aqui ou veja o vídeo abaixo). Além disso, frisou que o criminoso teve sorte por não ser puxado para dentro, caso contrário, teria levado uma surra. O atleta, apesar de demonstrar calma, deixou claro que alguém vai levar a pior por isso.

"O celular está na mão. Não deu certo, não. A vontade de bater em alguém só aumentou agora. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar por isso", disse Matuto.

Trajetória no UFC

O lutador brasileiro, de 30 anos, tem se destacado nos últimos anos e é uma das promessas do UFC. Com um cartel profissional de 13 vitórias e apenas uma derrota, Marco Tulio - contratado via 'Contender Series' - estreou na organização em janeiro, com uma vitória por nocaute técnico sobre Ihor Potieria, no UFC Vegas 101. Agora, o atleta se prepara para o UFC 314, que acontece neste sábado (12), onde enfrentará Tresean Gore. A luta promete ser um grande desafio, já que o americano também é conhecido por não deixar suas lutas chegarem ao fim. Em suas duas últimas apresentações, terminaram após finalizar os adversários.

Card UFC 314

Card principal

Peso pena (66 kg): Alexander Volkanovsk x Diego Lopes

Peso leve (70 kg): Michael Chandler x Paddy Pimblett

Peso pena (66 kg): Bryce Mitchell x Jean Silva

Peso pena (66 kg): Yair Rodriguez x Patrício Pitbull

Peso meio-pesado (93 kg): Nikita Krylov x Dominick Reyes

Card preliminar

Peso pena (66 kg): Dan Ige x Sean Woodson

Peso palha (52 kg): Yan Xiaonan x Virna Jandiroba

Peso leve (70 kg): Jim Miller x Chase Hooper

Peso pena (66 kg): Darren Elkins x Julian Erosa

Peso médio (84 kg): Sedriques Dumas x Michal Oleksiejczuk

Peso mosca (57 kg): Su Mudaerji x Mitch Raposo

Peso médio (84 kg): Tresean Gore x Marco Túlio

Peso galo (61 kg): Nora Cornolle x Hailey Cowan

