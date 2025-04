Diego Pituca destaca "volta por cima" no Santos e celebra gol em empate contra o Bahia

No último domingo, o Santos empatou com o Bahia em 2 a 2, pela segunda rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. Diego Pituca, autor do segundo gol do Peixe, celebrou a bola na rede e ressaltou o seu momento na temporada.

"Não sou muito de fazer gol, mas de vez em quando sai alguns, né? E acho que um belo gol, né? Vinha de algumas partidas abaixo, graças a Deus consegui dar a volta por cima e agora estou trabalhando muito para que eu possa ajudar a equipe ainda mais", começou Diego Pituca, nesta segunda-feira, após o treino do Santos.

Os artilheiros do Santos na partida contra o Tricolor de Aço saíram do banco de reservas. Além de Pituca, Thaciano também balançou as redes na Vila Belmiro, contra seu ex-clube.

"Acho que todo mundo é importante. Os que jogam, os que ficam no banco. Acho que eu e o Thaciano conseguimos entrar, fazer gol e todos que entraram ajudaram. Não era o resultado que a gente queria, fomos para vencer, mas é continuar trabalhando para que possamos fazer um grande jogo contra o Fluminense", complementou o volante.

De volta aos treinos com o elenco! ?? pic.twitter.com/YCvZF6r0a8 ? Santos FC (@SantosFC) April 8, 2025

Foi o primeiro gol de Diego Pituca nessa temporada, o 14º gol pelo Santos, em 221 jogos disputados. "Quase faço mais um, né? Aí, acho que podia fechar os portões da Vila", comentou. "Fico feliz de poder estar entrando nos jogos e ajudando a equipe", completou.

Com o resultado na Baixada Santista, o técnico Pedro Caixinha viu a pressão aumentar e precisa de uma resposta rápida contra o Fluminense. O Santos, atualmente, está na 16ª colocação, com somente um ponto.

A equipe paulista volta a campo no domingo, quando visita o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).