Lutadora argentina desafia Norma Dumont para duelo no UFC

A rivalidade Brasil x Argentina nunca sai de moda, até mesmo quando envolve MMA. Recentemente, quem deu uma apimentada nessa disputa foi a lutadora brasileira Norma Dumont e a argentina Ailin Pérez, que trocaram farpas nas redes sociais e geraram um bom burburinho entre os fãs (clique aqui ou veja a treta abaixo).

Tudo começou quando Norma Dumont, em entrevista ao site 'MMA Fighting', disse que estava interessada em enfrentar Raquel Pennington, mas que a luta não seria possível por conta de uma lesão da americana. Sem adversária à vista, a brasileira começou a procurar novos desafios. Foi aí que Ailin Pérez entrou em cena. Nos comentários de uma publicação da Ag Fight no Instagram, a hermana desafiou a mineira de forma direta: "E porque não luta comigo?"

A brasileira, com seu estilo direto, respondeu na mesma moeda: "Uai... bora? Mas você vai fazer igual às outras vezes de recusar quando a proposta chegar aí?" A provocação ficou ainda mais quente quando Ailin não deixou barato e mandou uma mensagem mais ousada: "Estou te ligando, Norma. Estou te ligando, Mick Maynard".

Para quem não conhece, Mick Maynard é o vice-presidente de Relacionamento com Atletas do UFC, o cara responsável por organizar as lutas e fazer as negociações. Ou seja, Ailin estava fazendo pressão para que a luta realmente acontecesse.

Duelo quente

Em termos de cartel, as duas lutadoras têm tudo para oferecer um grande embate. Norma Dumont vem de cinco triunfos consecutivos e, no UFC, perdeu apenas duas vezes em oito lutas. Curiosamente, Ailin Pérez também tem uma sequência de cinco resultados positivos seguidos, com a única derrota ocorrendo em sua estreia na organização.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok