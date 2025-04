Neymar treina sem restrições junto ao elenco, e Santos abre preparação para pegar o Fluminense

Nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, o elenco do Santos se reapresentou após um dia de folga e iniciou a preparação para enfrentar o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. Em seu último compromisso, válido pela segunda partida da competição nacional, o Peixe empatou em 2 a 2 contra o Bahia, na Vila Belmiro, no último domingo.

Após 33 dias, Neymar voltou a treinar normalmente, sem nenhuma restrição. Em imagens divulgadas pelo próprio Alvinegro Praiano, o astro apareceu realizando atividades junto ao grupo, sem nenhum tipo de restrição.

Antes do treino iniciar, o camisa 10 do Peixe foi recepcionado pelo restante dos jogadores com o tradicional "corredor polonês". Deste modo, o atleta deve estar disponível para a comissão de Pedro Caixinha para o duelo diante do Tricolor das Laranjeiras, no Maracanã.

Neymar, enquanto tratava um edema na coxa esquerda, desfalcou o Santos em quatro duelos. Além das duas rodadas iniciais do Brasileirão (Vasco e Bahia), o meia-atacante não jogou contra o Corinthians, pela semifinal do Paulistão, e contra o Coritiba, em amistoso no Couto Pereira.

Assim, depois de um cronograma que contou com fortalecimento, fisioterapia e recuperação muscular, Neymar retornou aos trabalhos normalmente. Na última semana, o craque havia encerrado o período de transição ao trabalhar com bola no CT santista.

Aderlan, que se recuperou de uma cirurgia no joelho, também treinou e pode pintar como opção à comissão em breve.

Soteldo, por sua vez, não participou do treino com o elenco. Conforme a assessoria do Santos informou, o venezuelano fez um trabalho de recuperação na parte interna do CT, na academia.

Como foi o treino?

Como de costume, os atletas do Santos que iniciaram a partida diante do Bahia realizaram uma atividade separada, menos intensa, com enfoque em recuperação muscular. Ao lado de Neymar, o restante do grupo cumpriu um treinamento técnico que envolveu troca de passes, finalizações e controle de bola.

Precisando dar respostas ao seu torcedor, o Santos volta a campo no domingo, quando visita o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).