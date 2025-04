São Paulo: Luiz Gustavo recebe alta e será reavaliado em 10 dias

Luiz Gustavo recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta terça-feira (8), informou o São Paulo em comunicado.

O volante estava internado por causa de um tromboembolismo pulmonar e será reavaliado em 10 dias antes de retomar as atividades físicas.

No treino do último sábado (5), Luiz Gustavo se queixou de dores no tórax e, após avaliação do departamento médico do clube, foi imediatamente encaminhado para o Albert Einstein.

Confira nota do SPFC na íntegra

'O volante Luiz Gustavo, que apresenta um quadro de tromboembolismo pulmonar, recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta terça-feira (08).

Com quadro clínico estável, o atleta seguirá sendo medicado e permanecerá em repouso e sem atividades físicas pelos próximos dez dias. Ao término deste prazo, haverá uma nova avaliação médica no hospital.'

São Paulo Futebol Clube