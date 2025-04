Guarani acerta com atacante Cristiano e chega a sete reforços para a Série C

O Guarani anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Cristiano, de 23 anos, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo São José. O jogador fez 16 partidas e marcou um gol pela equipe paulista, e chega ao Brinco de Ouro para reforçar o setor ofensivo na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com passagens por clubes como Austria Viena, São Bento, ASA, Patrocinense, Sport e Coritiba, Cristiano é mais uma aposta do clube campineiro para dar profundidade ao elenco comandado por Maurício Souza. Sua chegada faz parte de um pacote de reformulação que o Guarani vem promovendo para a competição nacional.

Ao todo, o Guarani já soma sete reforços confirmados. Além de Cristiano, o clube anunciou o lateral-direito JP Galvão (ex-Inter de Limeira), o lateral-esquerdo Kaio Cristian (ex-Grêmio Prudente), o meia Pablo Baianinho (ex-Vitória), os atacantes Ryuta Takahashi (ex-Gamba Osaka) e Lucas Macedo (ex-Belenenses), além do zagueiro Léo Coltro, que veio do Porto Vitória-ES.

A diretoria bugrina aposta em uma mescla de juventude e experiência para montar um elenco competitivo e tentar o retorno à Série B. A ideia é fortalecer o grupo desde o início da competição, com foco na consistência e regularidade ao longo da primeira fase.

O Guarani inicia sua caminhada na terceira divisão neste domingo, às 16h, quando recebe o Maringá no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.