Onde vai passar Arsenal x Real Madrid pela Champions? Como assistir ao vivo

Arsenal e Real Madrid entram em campo na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelas jogo de ida das quartas de final da Champions League.

Onde assistir ao vivo? SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Real Madrid garantiu vaga nas quartas de final após um duelo eletrizante contra o Atlético de Madrid. A decisão foi para os pênaltis, e os Merengues levaram a melhor contra o arquirrival.

Do outro lado, o Arsenal teve uma trajetória bem mais tranquila. Os Gunners passaram com autoridade pelo PSV, vencendo com um agregado de 9 a 3 e avançando com sobras para a próxima fase.

Arsenal x Real Madrid - Champions League