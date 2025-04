Atlético-MG tem recurso negado e vai receber o Deportes Iquique com os portões fechados

A partida entre Atlético-MG e Deportes Iquique, do Chile, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, no Mineirão, vai ser disputada com os portões fechados, conforme punição da Conmebol. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

"O Atlético informa que o jogo contra o Deportes Iquique, nesta quinta-feira, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, será com portões fechados. O Clube irá cumprir punição imposta pela Conmebol. O Departamento Jurídico do Galo recorreu da penalidade de duas partidas sem a presença da torcida, com pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito. Entretanto, o efeito suspensivo foi negado pelo CAS (Tribunal Arbitral do Esporte), na Suíça", anunciou o Atlético-MG nesta terça-feira.

Ainda em 2024, o Galo foi punido pela Conmebol por conta do uso de sinalizadores nas arquibancadas, durante a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores contra o River Plate, na Arena MRV. A equipe mineira venceu por 3 a 0.

Com a resposta negativa do CAS, é provável que o Atlético-MG também tenha que jogar com os portões fechados no dia 15 de maio, quinta-feira, às 21h30, quando recebe o Caracas, da Venezuela, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Galo estreou na competição na última terça-feira e ficou no 0 a 0 com o Cienciano, do Peru, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega. O Atlético-MG é o vice-líder do grupo H, com um ponto conquistado, atrás do Caracas, que venceu o Deportes Iquique por 2 a 1, na estreia.