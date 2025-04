Flamengo anuncia renovação de contrato com Gerson até 2030: "Realizando mais um sonho"

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira, a renovação do contrato com Gerson até o final de 2030. O meia de 27 anos tinha vínculo com o Rubro-negro até dezembro de 2027 e estendeu seu vínculo por mais cinco temporadas.

"Feliz. Realizando mais um sonho na minha vida, renovando o contrato com meu time do coração até 2030. Estou muito contente. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante para todos nós aqui no clube e para a Nação, que nos representa fora de campo. Feliz e mais motivado ainda", disse Gerson em entrevista à TV Flamengo.

A renovação colocou ponto final a uma novela que se alongou desde o final de 2024. Os representantes do jogador buscavam um aumento para o atleta, que tinha o mesmo salário desde quando retornou ao Flamengo em 2023. Marcos Antônio da Silva, agente e pai de Gerson, chegou a cobrar a diretoria do clube carioca publicamente no último mês de fevereiro.

"É um reconhecimento importante. Isso quer dizer que estou exercendo minha função de maneira correta. Estou orgulhoso pelo reconhecimento. Não tinha necessidade de renovar, porque tinha um ano e meio de contrato pela frente. Fico muito feliz com esse reconhecimento", acrescentou.

Em sua segunda passagem pelo Flamengo (2019-2021 e 2023-atualmente), Gerson já disputou 238 jogos pela equipe, marcou 18 gols e deu 30 assistências. Conquistou quatro vezes o Campeonato Carioca (2020, 2021, 2024 e 2025), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2024), uma Copa Libertadores (2019), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025) e uma Recopa Sul-Americana (2020).

"Não havia necessidade de renovar, o contrato porque ele tinha o contrato por mais um ano e meio. Mas havia a necessidade de valorizar alguém que é importante dentro e fora do campo para nós. Foi isso que aconteceu. Chegamos a um acordo e estamos todos contentes", revelou José Boto, diretor de futebol do clube carioca.

Nesta temporada, Gerson tem um gol marcado e uma assistência em dez jogos disputados, sendo titular em nove oportunidades.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Central Córdoba-ARG, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Maracanã. O Rubro-negro é o líder do grupo C, com três pontos.