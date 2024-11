PVC: Botafogo de Textor é soberano contra o Palmeiras de Leila no Allianz

O Botafogo de John Textor leva vantagem sobre o Palmeiras de Leila Pereira no Allianz Parque, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Vale fazer o resumo da gestão John Textor contra o Palmeiras de Leila Pereira nesses três anos: 2022, 2023 e 2024.

São três vitórias do Palmeiras (duas delas em 2022), quatro vitórias do Botafogo e um empate -- o empate da Libertadores que deu a classificação para o Botafogo dentro do Allianz Parque.

Paulo Vinícius Coelho

No Allianz, o Botafogo venceu duas vezes o Palmeiras, perdeu uma e empatou outra — quando saiu com gosto de vitória.

Se você considerar os jogos no Allianz Parque, foi um 4 x 0 em 2022 para o Palmeiras e depois em 2023 e 2024, que aí sim estamos falando de uma era da SAF mais forte, o Textor visitou o Allianz Parque três vezes: ganhou duas e empatou uma que saiu classificado.

Nesse contexto, o Botafogo tem sido soberano no Allianz Parque.

Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou que o Palmeiras tem decepcionado nos duelos contra os times mais fortes do Brasileirão em 2024. Apesar do revés em casa por 3 a 1 para o Botafogo, o time de Abel Ferreira ainda pode ser campeão, desde que o rival não some quatro pontos nos dois últimos jogos.

Neste ano, o Palmeiras não ganhou do primeiro colocado: perdeu as duas para o Botafogo. Nem para o terceiro colocado, o Inter: perdeu em Barueri e empatou no Beira-Rio. Nem o quarto colocado, o Fortaleza: perdeu em Fortaleza e empatou no Allianz. Nem com o Flamengo: empatou as duas.

Então, contra os mais fortes, o Palmeiras não está sendo forte.

Paulo Vinícius Coelho

Palmeiras: Leila e Abel foram alvos de pequena parte da torcida, diz Latif

Leila Pereira e Abel Ferreira foram alvos de protesto de uma pequena parte da torcida do Palmeiras na derrota para o Botafogo, relatou o repórter Flávio Latif, que estava no Allianz Parque.

Foi nítido que quem protestou contra o Abel, chamou ele de burro, foi uma pequena parte da torcida. É onde ficava a Mancha Verde, que está proibida de entrar nos estádios.

Tem alguns vídeos nas redes sociais de torcedores que começaram a brigar com quem estava criticando o Abel e vaiando o técnico do Palmeiras. E a Leila a mesma coisa -- foram críticas de onde a Mancha Verde ficava.

Flávio Latif

Segundo Latif, as críticas vindas do setor da Mancha não ganharam coro no restante da torcida no Allianz.

É uma rixa antiga entre Leila e Mancha, então acho que Leila e Abel ouviram protestos de quem não representa a totalidade da torcida do Palmeiras.

Foi a primeira vez que o Abel ouviu esse tipo de protesto no Allianz Parque. Só que foi abafado tão rápido que às vezes nem dá para perceber o que estava acontecendo.

Os protestos são descabidos, não fazem o menor sentido e vieram de uma parcela muito mínima do estádio.

Flávio Latif

