Corinthians: Transfer ban pode interferir na compra de Hugo Souza? Entenda

O Corinthians pagou o Flamengo à vista para comprar 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza. No entanto, ainda tenta resolver um transfer ban na Fifa.

Nesta reportagem, o UOL explica se o impedimento aplicado pela entidade máxima do futebol pode interferir no negócio pelo goleiro.

O que aconteceu

Com um transfer ban desde 31 de outubro, o Corinthians está proibido de inscrever novos jogadores até o início de 2026. O clube alvinegro foi punido pela Fifa por uma dívida milionária com o zagueiro Fabián Balbuena.

Essa situação não deve impactar imediatamente na compra de Hugo Souza. Isso porque o transfer ban só passa a valer a partir da próxima janela. Até lá, a diretoria alvinegra projeta ter tudo regularizado para inscrever o goleiro.

Desde a notificação, o clube busca recursos para solucionar o problema. Como a decisão da entidade é em última instância, a única saída para o Timão é quitar os valores devidos.

A reportagem apurou que a diretoria projeta a resolução até o fim de dezembro. A expectativa é de que o clube inicie a janela de transferências, em 3 de janeiro de 2025, em condições de inscrever novos atletas.

Além disso, Hugo Souza tem contrato de empréstimo com o Timão até o fim do ano. Ou seja, está garantido no elenco até o encerramento do Campeonato Brasileiro.

A dívida do Corinthians com Balbuena gira em torno de R$ 6,9 milhões. Deste montante, R$ 1,9 milhão é por direitos trabalhistas e de imagem diretamente com o jogador, enquanto outros R$ 4,3 milhões são devidos à empresa da qual ele é sócio, a The General Sports Ltda.