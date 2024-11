Campanha de arrecadação para quitar arena do Corinthians supera R$ 5 milhões

Nesta quinta-feira, poucas horas após o lançamento oficial da campanha para a quitação da Neo Química Arena, a arrecadação superou o patamar de R$ 5 milhões. O acordo foi assinado na última segunda, na Central de Conciliação da Justiça Federal de São Paulo.

O objetivo do projeto é, por meio de doações da torcida corintiana, arrecadar R$ 700 milhões, valor acordado com o banco para o pagamento completo do estádio.

De acordo com Alexandre Domênico Pereira (Alê), presidente dos Gaviões da Fiel, foram contabilizados dois milhões de acessos em quinze minutos. Devido à alta demanda, o site chega a sair do ar em alguns momentos.

Também pelas redes sociais, o Dr. Edson Roberto Baptista de Oliveira, advogado da torcida organizada, afirmou que, nas primeiras horas, mais de 200 mil pessoas ficaram na fila de espera da doação. A campanha foi anunciada exatamente às 19h10 (de Brasília), em alusão ao ano de fundação do Timão.

No projeto dos Gaviões, a ideia é levantar o valor atualizado da dívida para uma conta do banco, sem qualquer gerenciamento da quantia arrecadada por parte dos dirigentes do clube ou dos torcedores. A organizada também quer fornecer um painel de arrecadação em tempo real.

As doações podem ser realizadas através do site www.doearenacorinthians.com.br.

Ao todo, o Corinthians vai pagar R$ 78,4 milhões à Caixa ao longo de 2024 para quitar os juros referentes ao financiamento da Neo Química Arena, em quatro parcelas trimestrais. Segundo o acordo vigente, a dívida começará a ser paga de fato pela agremiação em 2025, com prazo até 2041.