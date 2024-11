Alvo do Bahia, Nestor faz temporada mais tímida pelo São Paulo no profissional

Herói do título inédito do São Paulo da Copa do Brasil, em 2023, Rodrigo Nestor definitivamente não tem vivido em 2024 os mesmos momentos de glória que viveu no último ano. O meia faz a sua temporada mais tímida pelo Tricolor Paulista desde o ano em que foi promovido ao profissional.

Nestor anotou apenas um gol e duas assistências em 32 partidas disputadas em 2024. Com a camisa do São Paulo, o número 11 acumulou números piores apenas em 2020, quando não participou de nenhum gol. No entanto, ele disputou apenas dez jogos naquela temporada, sendo dois como titular.

Nas temporadas seguintes, o jogador de 24 anos conseguiu somar bons números. Em 2021, ele marcou um gol e deu seis assistências em 55 jogos. No ano seguinte, anotou oito tentos e 11 assistências em 62 partidas. Já em 2023, participou de 54 jogos, com duas bolas na rede e sete passes para gols.

O principal motivo que ocasionou o desempenho ruim de Nestor em 2024 foi a grave lesão sofrida no final do ano passado. Em novembro, ele sofreu contusão no ligamento do joelho esquerdo e precisou ser submetido a uma cirurgia. Assim, ele perdeu os últimos jogos do Tricolor em 2023, além do início da temporada atual.

Nestor entrou em campo pela primeira vez no ano em abril. O camisa 11 chegou a ser utilizado mais vezes pelo técnico Luis Zubeldía, tendo inclusive marcado um golaço na vitória por 3 a 1 do São Paulo sobre o Cobresal, pela Libertadores.

Todavia, o meia não conseguiu retomar seu espaço no Tricolor e virou reserva. Ele entrou em campo pela última vez no empate com o RB Bragantino, quando atuou por 20 minutos.

Nestor tem contrato com o São Paulo até fevereiro de 2028, mas virou alvo do Bahia para 2025. De titular absoluto a reserva, o meia segue com futuro indefinido no clube do Morumbi.