Neymar, Salah e mais: quem pode assinar pré-contrato em janeiro de 2025

O mercado da bola já dá seus primeiros passos, e alguns jogadores — que possuem contrato até o meio de 2025 — já estão liberados para assinar pré-contratos com outros clubes. Com Neymar, Salah e até Kevin de Bruyne, o UOL lista quem pode trocar de time.

Neymar

O atacante brasileiro tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025, mas já movimenta o mercado. O Santos tem interesse em repatriar o jogador, que se recupera de uma lesão na coxa e passou mais de um ano parado por conta de uma cirurgia no joelho. Segundo o pai do jogador, eles nunca estiveram "tão livres" para decidir o futuro do camisa 10.

Trio do Liverpool

Salah, Alexander-Arnold e Van Dijk tem futuro incerto no atual líder do Campeonato Inglês. O atacante, inclusive, afirmou recententemente que não recebeu proposta para permanecer no time e que está "mais dentro do que fora". Salah não escondeu a decepção pelo possível adeus ao Liverpool.

Vocês sabem que estou aqui há muitos anos. Não existe time igual ao Liverpool. Mas, no final das contas, essas questões estão fora das minhas mãos. Volto a dizer: estamos em dezembro e ainda não recebi qualquer coisa relacionada ao meu futuro. Salah, atacante do Liverpool

Kevin de Bruyne

Maestro do Manchester City e há uma década no clube, o meio-campista deixou seu futuro em aberto. Em meio à especulações de uma transferência para o futebol árabe, De Bruyne não tem pressa para definir seu futuro e que "só quero voltar a jogar um bom futebol".

Não tenho pressa, por isso não me sinto desconfortável na minha situação. Haverá conversas e, se não houver, será o meu último ano em Manchester. Não estou preocupado. Kevin de Bruyne

Outros jogadores livres para assinar pré-contrato