F1: Leclerc 'bonzinho' e Verstappen aliviado; as frases do GP de Las Vegas

Mesmo sem conseguir ir além do quinto lugar em que largou, Max Verstappen garantiu o título da temporada 2024 no GP de Las Vegas.

A corrida nos Estados Unidos foi amplamente dominada pela Mercedes, que conseguiu uma dobradinha com Russell (1º) e Hamilton (2º), e também foi marcada por declarações marcantes. O UOL separou as principais.

Alívio do tetracampeão

Após o título, Max Verstappen revelou que o sentimento foi de alívio. O agora tetracampeão do mundo admitiu que preferia um título mais tranquilo, como aconteceu em 2023, mas se disse orgulhoso do trabalho da equipe.

Foi uma temporada longa. Claro que começando muito bem, parecia que iríamos dominar, e depois tivemos uma fase difícil. [...] No momento, estou me sentindo aliviado, de certa forma, mas também muito orgulhoso

Eu preferia que fosse mais tranquilo, como no ano passado. Mas esse ano teve muitas lições pessoais e também para a equipe. E isso é muito recompensador. [...] Fazer isso quatro vezes seguidas é muito especial

Max Verstappen

O reconhecimento de Norris

Segundo colocado no Mundial de Pilotos, Lando Norris não teve um bom fim de semana e terminou a corrida em sexto. O piloto da McLaren parabenizou Verstappen e ressaltou que o holandês teve o mérito de continuar dando trabalho mesmo quando não tinha o melhor carro.

Max não tem nenhum ponto fraco. Quando ele tem o melhor carro, ele domina, e quando ele não tem o melhor carro ele, está sempre lá

Lando Norris

O bonzinho se f...?

Depois de uma ótima largada, em que chegou a ficar em segundo e ameaçar Russell por algumas voltas, Charles Leclerc teve que se contentar com o quarto lugar. O piloto da Ferrari esbravejou no rádio por conta de um duelo com Carlos Sainz, seu companheiro de equipe.

O piloto espanhol ignorou uma ordem da equipe para não disputar posições com Leclerc. Na metade final da corrida, ele ultrapassou o companheiro - o que lhe valeu um lugar no pódio.

Sim, fiz meu trabalho, mas ser bonzinho me f... o tempo todo, o tempo todo. Não é nem mesmo ser gentil, é apenas ser respeitoso

Charles Leclerc

Mercedes calibrada para o frio?

Nem mesmo Lewis Hamilton soube explicar a superioridade da Mercedes em Las Vegas. O inglês largou em 10º e fez uma grande corrida de recuperação para chegar em segundo.

Não sabemos por que fomos tão rápidos neste fim de semana, mas esse foi o melhor desempenho que o carro já teve. Por isso, sou grato por ter contribuído para que ele chegasse a esse ponto

Lewis Hamilton

Briga pelo Mundial de Construtores

Com o campeão da temporada definido, a Fórmula 1 volta no próximo domingo (1), com o GP do Qatar, o penúltimo do ano. A próxima corrida, no Circuito Internacional de Lusail, começa às 13h (de Brasília).

A briga agora é pelo título do Mundial de Construtores. A McLaren segue na liderança, com 608 pontos, mas viu a Ferrari (584) tirar pontos importantes de diferença em Las Vegas. A tendência é que o título fique entre as duas primeiras, já que a Red Bull, com 555, se distanciou da disputa.