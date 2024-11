Estreante no Santos, Zago não deve permanecer no profissional em 2025: "Eu sou do sub-20"

O Santos contou com um novo técnico neste domingo, na derrota de 2 a 1 para o Sport, pela 38ª rodada da Série B. O interino Leandro Zago, técnico do sub-20 do Peixe, assumiu o comando após a demissão de Fábio Carille.

No entanto, Zago acredita que não deve permanecer à frente do time praiano na próxima temporada. O treinador afirmou que está focado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada em janeiro de 2025, e que pertence ao sub-20 do Santos.

"A partir de amanhã já estou focado no processo da Copa São Paulo. Eu vim como funcionário do clube e agora todo foco volta para a Copinha. Amanhã a equipe (sub-20) já treina, mas não vou ter tempo de acompanhar o treino, que vai acontecer no período da manhã. A partir de terça-feira a gente estará junto. Eu sou do sub-20. Eu estou aqui (profissional) só para cumprir esse período", disse Zago.

O técnico interino viu da beira do campo o Santos se despedir da Segunda Divisão com derrota. A equipe sofreu dois gols de Lucas Lima e foi superada pelo Sport, que garantiu vaga na Série A de 2025.

Já campeão e com o acesso garantido, o Alvinegro precisou entrar em campo apenas para cumprir a tabela. A equipe encerrou a Série B com 68 pontos conquistados.