São Paulo: Zubeldía projeta com William plano que inclui de De Paul a Flaco

O técnico Luis Zubeldía explicou o trabalho que tem feito com William Gomes, da base do São Paulo. O jovem atacante ganhou alguns minutos no empate por 2 a 2 contra o Atlético no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Zubeldía se considera especialista na promoção de jogadores da base para o profissional. Em coletiva no último sábado (23), o treinador argentino falou do potencial de evolução de William Gomes na próxima temporada.

[William] Terá mais espaço em 2025 se ele seguir trabalhando. Já falei com ele. Promovo os jovens. Os laterais do Inter estrearam comigo, Marchesín do Grêmio também. Gosto de dar lugar aos jovens, mas o São Paulo é uma camisa muito pesada. No caso dele estou seguro que pode evoluir no próximo ano. Deu o primeiro passo e agora vem o mais difícil. Zubeldía, em entrevista coletiva

O técnico do São Paulo já revelou alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro e internacional. Além dos citados pelo mesmo na entrevista, há o exemplo de Rodrigo De Paul, que foi campeão do mundo com a Argentina em 2022.

Zubeldía também participou da formação de Flaco López, hoje no Palmeiras. Os dois trabalharam juntos no Lanús pouco antes da chegada do jogador no futebol brasileiro.

Alguns jogadores foram revelados por Zubeldía

Lanús (2008 a 2010)

Agustín Marchesín (Grêmio)

Germán Cano (Fluminense)

Racing (2012 a 2014)

Bruno Zuculini (Racing)

Ricardo Centurión (ex-São Paulo)

Luciano Vietto (Racing)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Independiente Medellín (2017)

Eduard Atuesta (ex-Palmeiras)

Lanús (2019 a 2021)