Endrick sai do banco, Real vence Leganés e continua caça ao líder Barcelona

Com Endrick saindo do banco mais uma vez, o Real Madrid venceu o Leganés por 3 a 0, neste domingo (24), e continua a perseguição ao líder Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

Na vice-liderança com 30 pontos, os comandados de Ancelotti estão a quatro pontos do líder Barcelona, que empatou com o Celta de Vigo neste sábado (23), fora de casa.

Na próxima rodada, o Real Madrid encara o Getafe, em casa, no domingo (1º), às 12h15. O Leganés visita o Alavés, no sábado (30), às 12h15.

Durante a semana, o Real Madrid viaja à Inglaterra para um jogão contra o líder do Campeonato Inglês, Liverpool, na quarta-feira (27), em Anfield, às 17h.

Como foi o jogo

Retrancado, o Leganés se protegeu bem no primeiro tempo, não dando muitos espaços para Vini e Mbappé ficarem à vontade. Logo no começo, a marcação do Leganés se posicionou bem para deixar Mbappé impedido em um lance de gol anulado.

Apesar da marcação forte, o talento do ataque do Real começou a aparecer com Güler e Vini Jr. Em dois lances de perigo, o atleta turco exigiu boas defesas do goleiro Dmitrovic.

Ao final do primeiro tempo, a ofensividade do Real foi premiada após Camavinga desarmar o defensor adversário e passar para Vini Jr., que só deixou Mbappé tranquilo para abrir o placar.

Precisando buscar o empate no segundo tempo, o Leganés cedeu espaços ao Real Madrid, que aumentou o placar com Valverde e Bellingham.

Lances importantes

Gol anulado. Logo aos dez minutos de jogo, Vini Jr. serve Mbappé, que balança as redes adversária. Contudo, o gol foi anulado por impedimento.

Olho no turco. Atrevido, Güler levou perigo ao gol adversário duas vezes antes de Mbappé abrir o placar. Aos 24 minutos, o jovem atacante driblou Javi, escapou de Munir e deu um belo chute rasteiro, dando trabalho para a defesa de Dmitrovic. 15 minutos depois, Güler soltou uma bomba em cobrança de falta, exigindo mais uma boa defesa do goleiro do Leganés.

0x1. Em falha individual na defesa do Leganés aos 42 minutos da etapa inicial, Camavinga dá o bote, Vini Jr. escapa de um carrinho e passa para Mbappé, que só teve o trabalho de fazer o gol.

0x2. Em cobrança de falta de Valverde aos 20 minutos da etapa final, o uruguaio guardou no cantinho do goleiro Dmitrovic em chute rasteiro.

Güler doido para deixar o dele. Em novo lance ofensivo do atacante, Vini Jr. serviu seu companheiro na grande área, que chutou forte. Dmitrovic espalma, salvando o que seria mais um gol do Real.

0x3. Em bate e rebate na área, Brahim Díaz chuta, acerta o travessão e Bellingham, no rebote, cabeceia para o fundo das redes para fechar o placar aos 39 minutos.

Leganés 0 x 3 Real Madrid

Campeonato: Campeonato Espanhol (14ª rodada)

Data: 24/11/2024

Local: Estádio Municipal de Butarque, em Leganés (Espanha)

Hora: 14h30 (horário de Brasília)

Cartões amarelos: Adrià Altimira e Miguel De La Fuente (LEG); Pape Matar Sarr e Yves Bissouma (TOT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Mbappé, aos 42' do 1º tempo, e Valverde, aos 20' do 2º tempo (RMA).



Leganés: Marko Dmitrovic, Adrià Altimira (Valentin Rosier), Sergio González, Matija Nastasic e Javi Hernández; Renato Tapia, Yvan Neyou (Julián Chicco) e Darko Brasanac (Sébastien Haller); Miguel de la Fuente (Diego García), Juan Cruz e Munir El Haddadi (Dani Raba). Técnico: Borja Jiménez.



Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Fran García; Eduardo Camavinga, Dani Ceballos e Jude Bellingham (Endrick); Arda Güler (Brahim Díaz), Kylian Mbappé (Luka Modric) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.