Com nova dupla de ataque, Corinthians está pronto para enfrentar o Vasco; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Vasco, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Para o duelo, a equipe vai ter novidades no comando de ataque, com Ángel Romero e Talles Magno formando uma dupla.

O volante Raniele, mesmo com o retorno de José Martínez após a data Fifa, ganha sequência na equipe titular como primeiro volante. André Ramalho e Gustavo Henrique seguem formando a dupla de zaga.

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Mano e Romero.

A comissão técnica de Ramón Díaz não conta com Memphis Depay (suspenso), Yuri Alberto (lesão na coxa) e Félix Torres (lesão na coxa) para o confronto.

Já o Vasco está definido pelo técnico Rafael Paiva com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Galdames e Payet; Leandrinho, Vegetti e Puma Rodriguez.

A bola rola às 16 horas (de Brasília) em Itaquera.