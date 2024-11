Com Murilo de volta, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Botafogo

Um dia após vencer o Atlético-GO e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e deu início à preparação para o duelo contra o Botafogo, pela 36ª rodada da competição nacional.

Na manhã deste domingo, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no duelo em Goiás realizaram atividades regenarativas na parte interna da Academia. Os demais fizeram um treino técnico com ênfase em posse de bola e marcações, além de minijogos em campo reduzido.

A principal novidade do trabalho foi a presença de Murilo, que ficou de fora do confronto contra o Atlético-GO após ser substituído com dores na coxa do jogo contra o Bahia, na última quarta-feira. O zagueiro participou normalmente da atividade em campo.

Com o triunfo em Goiás e o empate do Botafogo contra o Vitória, o Verdão passou a liderar o Campeonato Brasileiro, com os mesmos 70 pontos que os cariocas, mas uma vitória a mais. Faltando três rodadas para o fim do torneio, as equipes se enfrentam na terça-feira, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

Veiganismo ? Meu camisa 23 alcançou a 18ª posição no ranking de maiores artilheiros da história do #MaiorCampeãoDoBrasil!#AvantiPalestra pic.twitter.com/ziVd0tbrPB ? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 24, 2024

Autor do gol da vitória contra o Atlético-GO, Raphael Veiga sabe que o Alviverde depende apenas de si para levantar o troféu e conta com o apoio da torcida para o duelo.

"É mais uma final, vale os mesmos três pontos que em outros jogos. Sabemos da grande equipe que é o Botafogo, do campeonato que estão fazendo, uma equipe que tem crescido nos últimos anos. Nosso compromisso é com nós mesmos, fazer o nosso melhor, e no final desses três jogos vamos ver a colocação. É ter a cabeça tranquila, suportar a pressão, e nos preparar para passar por tudo isso. [...] Estamos acostumados com a atmosfera do Allianz Parque, com o campo. Ter a nossa torcida do nosso lado é muito importante, sempre deixamos claro que eles fazem a diferença", afirmou o meio-campista.