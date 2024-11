BAP: 'Seleção foi se apequenando, não tem mais o valor que tinha antes'

Luis Eduardo Baptista, candidato à presidência do Flamengo, avaliou que a Seleção brasileira de futebol "se apequenou". No Alt Tabet, do Canal UOL, BAP ponderou que, hoje, os torcedores não dão o mesmo valor e importância para a Seleção, reflexos da crise enfrentada pela CBF.

BAP afirmou que os amantes de futebol da sua geração tinham duas paixões: o clube do coração e a Seleção. "Hoje em dia, entre o Flamengo e a Seleção, a Seleção não tem em minha vida a relevância que teve antes, isso é uma coisa para a gente pensar, porque a Seleção é algo muito importante, e de alguma maneira ela foi se apequenando com o tempo".

Ele destacou que, "dentro desse conceito rubro-negro de pensar muito grande", é necessário "pensar de uma maneira mais ousada o futebol brasileiro". "Fico muito puto durante as Copas do Mundo com a seleção. Do ponto de vista futebolístico, é uma coisa que para mim é muito caro o Brasil não ser favorito em Copas".

Ainda, BAP contou que antes era motivo de orgulho um jogador do seu clube ser convocado, hoje é motivo de fúria pelos torcedores. "Vim de uma época em que parte da pauta esportiva era falar dos injustiçados que não foram para a Copa. Hoje a gente fica bravo quando convoca alguém do nosso time porque fica a sensação de que a Seleção está usurpando alguma coisa de você e também porque a Seleção não tem o valor que tinha antigamente".

BAP comenta atitudes do Fla com Gabigol

BAP afirmou que esse tipo de atitude e comportamento já são "conhecidos" no Flamengo. "Sobre a atitude [dele], o que posso garantir é o que o modus operandi que ele endereça é conhecido no clube. Com certeza ele não foi o primeiro, nem será o último a passar por isso, por esse tipo de situação, o pouco compromisso com o que você fala e com o que faz com toda certeza".

O presidenciável também destacou que, embora não concorde com o comportamento do Gabigol, não cabe a ele julgar o atacante. "É muito difícil julgar o que os outros sentem, se botar no lugar do outro e entender o processo que cada um viveu. Do ponto de vista político, profissional, não achei adequado, mas não posso, de maneira nenhuma, dizer que ele estava certo ou errado".

BAP: 'Estádio não pode comprometer a independência e performance do clube'

Ele afirmou que "qualquer rubro-negro é absolutamente a favor de ter o seu estádio", mas ressaltou ser necessário agir com prudência. "Somos todos a favor de um estádio, mas temos preocupações, porque esse estádio não pode comprometer nem a performance esportiva do Flamengo, nem [o clube] ter que virar uma SAF porque a gente está endividando o clube unilateralmente. Não podemos comprometer essas duas pontas: independência e performance esportiva".

Ainda, BAP destacou que a atual presidência do clube relatou dificuldades financeiras para erguer um estádio. "O [atual] presidente durante muito tempo, e até 27 deste ano, ele declarou que não tinha condições de um modelo de viabilidade econômica e financeira de fazer um estádio ficar de pé. Então não é um problema de você querer um estádio ou não, o desafio é como você faz".

