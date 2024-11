Stallone diz que Tyson 'poupou vida' de Jake Paul: 'Atuação digna de Oscar'

A luta entre Mike Tyson e Jake Paul chamou a atenção do astro de Hollywood Sylvester Stallone, que deu a vida ao boxeador Rocky Balboa. Em postagem nas redes sociais, o ator afirmou que Tyson "poupou a vida" do adversário e apontou uma "performance digna de Oscar" da lenda do boxe.

Só para deixar claro. Negócios são negócios. Algumas vezes você tem que fazer coisas difíceis e sacrifícios para o bem e ajuda da sua família. Eu conheço esse atleta (Tyson) inacreditável desde que ele tem 19 anos e o que nós vimos foi uma das melhores performances dignas de Oscar de todos os tempos. Por favor, Jake, seja grato. Ele poupou a sua vida. Sylvester Stallone, em postagem no Instagram

Acredite em mim, continue socando, Mike, nunca vai existir alguém como você, um gladiador como você e uma alma como a sua. Continue socando, campeão dos campeões. Eu lembro uma vez que eu trombei com, ele pensei que eu tinha sido acertado por uma escavadeira em fuga.

O que aconteceu

Jake Paul venceu Mike Tyson em luta de boxe no último dia (15) e respondeu sobre uma possível manipulação de resultado. O youtuber debochou dos críticos e destacou sua evolução no boxe.

As pessoas dizem, 'Ah, é manipulada porque olhe para ele nas manoplas, mas ele não fez isso na luta'. Porque alguém está revidando, seus idiotas. As pessoas não percebem meu poder, meu jab, minha velocidade, habilidade, movimentação para sair do caminho desses socos, então, de repente, ele está lançando (socos), literalmente, no ar. Ele não pode acertar aqueles socos em mim". Jake Paul, ao podcast Impaulsive

O youtuber bateu Tyson por pontos, e o ex-campeão mundial de boxe "comemorou" o revés. "Essa é uma daquelas situações quando você perde, mas ainda vence. Sou grato pela noite passada. Sem arrependimentos por entrar no ringue uma última vez. Eu quase morri em junho. Fiz 8 transfusões de sangue. Perdi metade do meu sangue e 25 libras (11 kg) no hospital, e tive que lutar para ficar saudável para lutar, então eu venci. Ter meus filhos me vendo lutar de igual para igual e chegar ao fim de oito rounds com um lutador talentoso com a metade da minha idade, na frente de um lotado estádio do Dallas Cowboys, é uma experiência que nenhum homem tem o direito de pedir. Obrigado", afirmou Mike Tyson.