Chinesa é nocauteada com chute na cabeça no UFC e sai de maca; veja

Uma das lutas preliminares do card do UFC Macau, realizado neste sábado (23), reservava um duelo entre chinesas, com as lutadoras Ming Shi e Xiaocan Feng, pela categoria peso palha (até 52,6 kg).

O que aconteceu

Durante o terceiro round do combate, Shi protagonizou um nocaute brutal: ela acertou um pontapé de direita que atingiu o queixo de Feng e a nocauteou.

Shi ainda correu para tentar acertar mais golpes em sua adversária, mas logo o árbitro encerrou a luta e deu imediatamente a vitória diante de Feng.

Em seguida, Feng ainda ficou caída por vários minutos após o nocaute e foi retirada do octógono de maca, ativando o protocolo de concussão do UFC.

O comentarista da transmissão oficial do UFC, John Gooden, logo atualizou as notícias sobre o estado de saúde de Feng, que foi para o hospital.

Xiaocan Feng foi levada para um hospital, ela conseguiu mover os braços e, se for liberada do hospital, ela passará pelo protocolo de concussão no UFC PI em Xangai. Ela não se lembra do que aconteceu, mas estava alerta na ambulância. Feng também ficou inconsciente por quatro minutos antes de acordar na ambulância. John Gooden, comentarista do UFC

Veja como foi o nocaute e o atendimento:

BRUTAL: O nocaute de Shi Ming sobre Feng Xiaocan na final peso-palha do Road To UFC S3, agora há pouco, em Macau. #UFCBR #UFCMacao pic.twitter.com/93NrXoskCp -- MMA Melotto (@MMAmelotto) November 23, 2024