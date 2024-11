Flamengo distribui camisas a conselheiros a 18 dias da eleição presidencial

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A eleição do Flamengo ganhou mais um capítulo nos bastidores. Conselheiros do clube receberam um e-mail com um convite para apresentação com informações sobre o novo estádio. Os presentes receberão uma camisa oficial do clube como uma forma de agradecimento para quem "participou direta e ativamente para esse momento histórico", segundo o comunicado enviado.

O que aconteceu

A mensagem foi enviada pelo e-mail "Sócio Flamengo". Os conselheiros receberam o convite na última quarta-feira.

O texto dizia que as camisas seriam entregues após a apresentação, na Gávea, sede do clube. Um trecho informava que "a distribuição começa nesta sexta-feira (22), no auditório Rogerio Steinberg, ao lado do Salão Nobre, após o término da apresentação das informações do estádio, que tem início marcado para 19h".

Na parte inicial do convite há o destaque para o fato de que as camisas foram personalizadas. "Temos um agradecimento especial para você que votou a favor da realização do sonho da Nação. Além de ver a apresentação com mais informações sobre nossa futura casa, conforme prometido, venha buscar seu Manto do estádio! Ele foi personalizado especialmente para os conselheiros que participaram direta e ativamente deste momento histórico do Flamengo".

Flamengo: conselheiros receberam e-mail para evento com retirada de camisa Imagem: Reprodução

Conselheiros receberam uma segunda mensagem na última quinta-feira. No mesmo e-mail, houve uma retificação: "por motivo de logística, a distribuição das camisas do estádio [...] mudou e horário e local. Agora, a entrega será na Sala Moreira Leite, no terceiro andar da sede social da Gávea, a partir das 14h".

A ação teve repercussão negativa entre conselheiros de chapas de oposição. Alguns, inclusive, foram às redes sociais opinar sobre o caso, indicando que a situação estaria usando a estrutura do clube para campanha. A situação alega que a ação já havia sido marcada previamente.

O UOL procurou o Flamengo, mas não houve pronunciamento sobre o assunto. Caso o clube envie uma resposta, a matéria será atualizada.

O eleição presidencial do Rubro-Negro será dia 9 de dezembro. O pleito terá disputa entre as chapas de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee, candidato de situação.