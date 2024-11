Artilheira do Paulistão, Amanda Gutierres valoriza trabalho de Orlando no Palmeiras: "Soube administrar"

A Federação Paulista de Futebol (FPF) premiou, na noite desta quinta-feira, as melhoras jogadoras do Campeonato Paulista feminino, em evento realizado no Pacaembu. Foram distribuídos diversos prêmios, como o de artilheira do Estadual, que ficou com Amanda Gutierres, do campeão Palmeiras.

Amanda Gutierres anotou oito gols nessa edição do Paulistão e ultrapassou Ketlen, do Santos, que marcou sete vezes. Após o fim da premiação, a artilheira comentou o sabor especial do prêmio individual, que foi ressaltado pelo coletivo da equipe palestrina.

"Como eu já disse algumas vezes, o título individual é bom, mas quando ele vem junto do coletivo, é totalmente fora da curva. É um momento muito especial, e estou mais feliz ainda por ter sido a artilheira e poder ter saído com a taça", disse a atacante na zona mista.

A camisa 9 palmeirense também valorizou o trabalho de Camilla Orlando à frente do Palmeiras. A técnica assumiu o time no começo deste ano e deu uma nova cara para a equipe após a saída de Ricardo Belli, além de ter fechado o ano conquistado o Estadual em cima do vitorioso Corinthians.

"Era um trabalho novo né, a Camilla chegou esse ano, mas que a gente soube administrar passo a passo, treino a treino, para que a gente chegasse no jogo de ontem e pudesse levantar a taça. É o que a gente já vinha trabalhando, só que a gente sempre fala que clássico é clássico. Clássico é a todo momento, tem coisas que você treina que não acontecem, e coisas que acontecem que você não treina. Acho que é mais a raça ali, união do grupo, e saímos com a vitória", exaltou a atacante.

Gutierres também revelou que não acompanha suas marcas individuais na carreira. A centroavante disse que foi pega 'de surpresa' com a artilharia do Paulistão após marcar na final.

"É até engraçado, porque ontem na coletiva eles me perguntaram sobre os gols, e eu realmente não sei de gols (risos). Às vezes, eles me falam e eu repasso. Assim, lembro do gol que eu fiz, mas não consigo acompanhar o número de gols. Se me perguntarem quantos gols eu tenho, eu não sei (risos). Quantos gols pelo Palmeiras? Não sei. Mas depois que sai do jogo, me falaram que fui a artilheira. Fiquei muito feliz e ainda com o título, mais feliz ainda", comentou.

Por fim, Amanda Gutierres também falou sobre a convocação para a Seleção Brasileira feminina. O Brasil enfrenta a Austrália nos últimos dois amistosos do ano. O primeiro jogo acontece na próxima quinta-feira, enquanto o segundo está marcado para o dia 1º de dezembro (domingo).

"Acho que vai ser uma convocação boa, praticamente com o mesmo grupo da última convocação. Acho que é manter o foco e continuar colocando a Seleção onde ela merece estar", finalizou a jogadora.