Veja as chances de título de Botafogo e Palmeiras após a rodada desta quarta

O Brasileirão 2024 terá uma reta decisiva emocionante com a disputa do título. Os jogos desta quarta-feira fizeram o Palmeiras se aproximar ainda mais do Botafogo, reduzindo a sua desvantagem para o líder a apenas dois pontos. Assim, o Verdão aumentou as suas possibilidades de conquista.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de título do Botafogo caíram de 76% para 53% depois do empate contra o Atlético-MG, na Arena Independência. O Glorioso está com 69 pontos.

O Palmeiras chegou aos 67 pontos na classificação com o triunfo fora de casa sobre o Bahia. Com o resultado, a equipe paulista alcançou 41% de chances de título.

Esse cenário pode ganhar um terceiro protagonista. O Fortaleza enfrenta o Fluminense nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, e pode alcançar os 66 pontos. Por enquanto, o time cearense tem 5% de possibilidade de ganhar o Brasileirão.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO, no Allianz Parque, enquanto o Botafogo joga contra o Vitória, no Nilton Santos.