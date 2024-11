Goiás supera o Praia Clube pela Superliga masculina de vôlei

A Superliga masculina de vôlei 2024/25 apresentou apenas um jogo nesta quarta-feira. Em um duelo equilibrado, o Saneago Goiás venceu em casa o Praia Clube pela sexta rodada do torneio.

A vitória goiana veio com o apertado placar de 3 sets a 2. As parciais do jogo foram de 25/23, 21/25, 25/21, 23/25 e 15/12.

A partida teve um duelo particular de opostos. Sánchez liderou os ataques do Goiás e ganhou o Troféu VivaVôlei, de melhor em quadra. O experiente Franco também foi um destaque do lado do Praia Clube. Ambos terminaram com 33 pontos.