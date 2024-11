Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Botafogo: veja onde assistir

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam hoje (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo é o líder com 68 pontos. Já o Galo é o décimo colocado do torneio, com 42 pontos. A partida é uma prévia da final da Copa Libertadores, que será disputada em 30 de novembro, em Buenos Aires.

Glorioso não quer dar espaço aos rivais e busca voltar a vencer na competição. Em casa, o Botafogo ficou no 0 a 0 contra o Cuiabá, penúltimo colocado, na última rodada.

Do outro lado, o Galo busca uma reação nesta reta final de temporada. No último compromisso, os mineiros foram derrotados pelo Athletico por 1 a 0, em Curitiba.

Atlético-MG x Botafogo -- Campeonato Brasileiro