Palmeiras tenta mostrar que há vida sem Estêvão contra rival indigesto

O Palmeiras visita o Bahia nesta quarta-feira (20), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. O duelo é importantíssimo para a equipe de Abel Ferreira seguir sonhando com o tricampeonato consecutivo, mas também é uma chance do elenco demonstrar que consegue ter um bom desempenho mesmo sem sua principal estrela no ano: o garoto Estêvão.

O que aconteceu

A equipe de Abel Ferreira tem queda de aproveitamento sem Estêvão na temporada. Em 2024, o garoto não esteve à disposição em oito jogos, e nesses confrontos o Alviverde teve quatro vitórias, duas derrotas e dois empates (um aproveitamento de 58,3%). O camisa 41 sofreu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e cumpre suspensão nesta rodada.

Estêvão é baixa em novo momento crucial. Uma vitória do Palmeiras contra o Bahia pode diminuir a diferença para o líder Botafogo para apenas um ponto. O Alvinegro carioca encara o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h30, e pode entrar em campo ainda mais pressionado às vésperas do confronto direto no Allianz Parque. O garoto de 17 anos perdeu as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo e não estava 100% recuperado na eliminatória contra o Botafogo pela Copa Libertadores.

Veiga foi o último "substituto" de Estêvão, mas Abel terá de fazer nova escolha. Quando Estêvão sofreu uma lesão na coxa esquerda em setembro, Raphael Veiga era banco de Maurício e foi escolhido por Abel como substituto. No entanto, Veiga voltou ao time titular após Maurício sofrer lesão, o ex-Inter foi para o banco e só retornou ao time titular contra o Grêmio. Abel indicou que Felipe Anderson será deslocado para a direita e a vaga na esquerda fica entre Maurício e Dudu.

Abel Ferreira será obrigado a fazer mais mudanças na equipe. Além de Estêvão, Mayke e Richard Ríos estão suspensos. Leila Pereira mandou um avião para "resgatar" Gustavo Gómez em La Paz, mas a presença do zagueiro é incerta pelo tempo de recuperação entre um jogo e outro — a partida entre Paraguai e Bolívia aconteceu nessa terça às 17h. Weverton já está em Salvador com a seleção brasileira e não preocupa para o confronto.

Bahia tem sido pedra no sapato do Palmeiras

Nino Paraíba e Hyoran disputam a bola no jogo entre Bahia e Palmeiras Imagem: MARCELO MALAQUIAS/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

A última vez que o Palmeiras venceu o Bahia como visitante foi em junho de 2017: 4 a 2, na Arena Fonte Nova, em duelo da 8ª rodada do Brasileirão daquele ano.

Desde então, são seis confrontos do Palmeiras como visitante, com cinco empates e uma derrota. O único revés aconteceu em junho de 2023, pela 11ª rodada do Brasileirão, quando o Tricolor de Aço venceu o Verdão por 1 a 0, com gol de Thaciano nos acréscimos do segundo tempo. Esse resultado colocou fim à invencibilidade do Palmeiras na competição.

Por outro lado, o que pode ajudar o Palmeiras é a pressão que o Bahia está encarando. A equipe comandada por Rogério Ceni não vence desde 29 de setembro, quando superou o Criciúma por 1 a 0.