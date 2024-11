Kvaratskhelia será colocado no mercado caso não renove com o Napoli

O atacante Khvicha Kvaratskhelia e o Napoli discutem atualmente os termos de renovação do jogador, que tem contrato até 2027. Caso as partes não cheguem a um acordo, ele será colocado no mercado, segundo a Gazzetta dello Sport.

Nesta terça-feira, o diretor esportivo do time italiano, Giovanni Manna, revelou a intenção de ampliar o contrato com Kvara pelo desempenho que ele teve nos últimos anos.

"Queremos premiar a trajetória dele no Napoli porque ele merece", enfatizou o dirigente em evento da Social Football Summit 2024.

"Além do fato de que ele tem mais dois anos de contrato, além desta temporada. Queremos dar a ele este prêmio, mas há uma dinâmica extra. Não temos pressão, não temos prazo para finalizar. Conversamos sobre isso, se der certo para eles, nós assinamos, se não der certo, falaremos sobre isso em junho", concluiu.

O camisa 77 ainda tem contrato por mais três temporadas com o clube italiano. Porém, seu salário ainda é o mesmo de quando chegou na equipe, em 2022, quando tinha menos prestígio internacional.

Na atual temporada, o atacante já soma cinco gols e duas assistências em 14 partidas realizadas. Por conta de seu bom desempenho desde sua chegada no Napoli, Kvara atrai interesse de diversos clubes europeus, como o Barcelona e o Paris Saint-Germain.