Herói em classificação do Palmeiras, Kauan Lima projeta semi da Copa do Brasil sub-20: "Grande desafio"

O Palmeiras começa a disputar as semifinais da Copa do Brasil sub-20 nesta quinta-feira. O Verdão enfrenta o Ceará às 20 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pelo primeiro jogo desta etapa do torneio. Herói da classificação palmeirense nas quartas de final, o goleiro Kauan Lima projetou a partida.

O jogador reconheceu a dificuldade do confronto, mas ressaltou que confia no trabalho realizado e destacou a busca pela vitória em casa para chegar em vantagem para o jogo de volta, na casa do adversário.

"Teremos um grande desafio contra o Ceará. Sabemos que serão jogos difíceis, mas vamos tentar construir um bom resultado em casa para ter mais tranquilidade para a segunda partida. Temos muita confiança no nosso trabalho na competição e vamos nos dedicar ao máximo para buscar essa vaga na final", declarou.

Kauan foi o grande responsável por classificar o Palmeiras para as semifinais. Nas quartas, diante do Cruzeiro, o goleiro entrou em campo no final do tempo regulamentar e defendeu uma das cobranças da Raposa na disputa de pênaltis, garantindo a classificação nas penalidades máximas, por 4 a 2.

"Foi uma emoção incrível poder ajudar o time naquele momento decisivo. Entrei focado e pronto para contribuir, e consegui defender o pênalti para chegarmos às semifinais. Sempre treinei bastante para momentos como aquele, e tenho certeza de que estarei preparado para ajudar meus companheiros nessas semifinais também", acrescentou.

O Palmeiras vai em busca do terceiro título da Copa do Brasil sub-20. Em 2019, o time palestrino bateu o Cruzeiro na final, levantando o troféu em Belo Horizonte. Na sequência, em 2022, as Crias da Academia derrotaram o Flamengo na decisão, nos pênaltis.

