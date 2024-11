Ramón fica? E Hugo Souza? Diretor atualiza mercado do Corinthians

A temporada 2024 não acabou, mas o Corinthians já soma interrogações sobre o planejamento para 2025. E coube ao executivo de futebol Fabinho Soldado explicar como está a situação do goleiro Hugo Souza, do técnico Ramón Díaz, e sobre a possível chegada do espanhol Sergio Ramos.

O que aconteceu

Fabinho afirmou que a compra de Hugo Souza está "encaminhada" e que demais mudanças no elenco serão avaliadas ao final do Brasileirão. Ele admitiu, porém, já conversar com a comissão técnica para apontar carências no elenco.

Está tudo bem encaminhado [para a compra do Hugo Souza, estamos esperando o desfecho. Quanto a chegadas e saídas, a gente tem falado que tem que esperar o final do campeonato. É evidente que as conversas preliminares já existem com a comissão técnica, para entender possíveis carências, mas a gente ainda está muito focado na competição Fabinho Soldado

O dirigente também disse estar "contente e feliz" com o trabalho de Ramón Díaz e sua comissão técnica. Ele apontou a melhora do time desde a chegada do treinador e afirmou que todos estão "construindo um Corinthians".

Eles tem contrato até 2025. Quando você fala de treinador de futebol, ele também é um ser humano, erra, acerta, precisa de tempo para trabalhar. Acredito muito em processos, e acredito que esse processo precisa de tempo. Todos nós estamos construindo um Corinthians importante, e isso vale para a comissão técnica. Tenho uma comissão técnica super competente. A equipe aumentou os gols a favor, tem diminu[ido os gols contra. Todos nós seremos avaliados ao final disso tudo. Estou contente e feliz com o trabalho que está sendo feito pelo Ramón

O Corinthians subiu momentaneamente para a nona colocação do Brasileirão e sonha com uma vaga na Libertadores. O time aguarda o fim da 34ª rodada para confirmar sua posição na tabela.