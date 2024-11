Bruno Henrique consegue efeito suspensivo no STJD e reforça Flamengo contra o Cuiabá no Brasileirão

O Flamengo ganhou um reforço para o embate contra o Cuiabá, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. O atacante Bruno Henrique conseguiu efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá atuar normalmente.

O pedido foi deferido na última terça-feira pela auditora Antonieta da Silva Pinto, relatora do processo. O jogador poderá reforçar o Flamengo no Campeonato Brasileiro até o julgamento do recurso, que ainda não tem data definida.

Bruno Henrique havia sido punido em primeira instância pelo STJD com dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Corinthians. Com as travas da chuteira, o jogador acertou a cabeça do lateral Matheuzinho no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil e recebeu o vermelho direto.

A decisão do STJD sobre a suspensão de Bruno Henrique veio após a final da Copa do Brasil. Em função disso, Bruno Henrique só ficou de fora da ida da decisão por cumprir suspensão automática. Dessa forma, ele ainda estaria suspenso por mais uma partida, que teria de ser cumprida na Série A.

Contudo, como o Flamengo entrou com o pedido de efeito suspensivo, o atacante fica liberado para atuar contra o Cuiabá e contra os demais adversários até que o novo recurso seja julgado.

Com Bruno Henrique à disposição, o Flamengo visita o Cuiabá logo mais nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O Rubro-Negro carioca ocupa a quarta colocação na tabela, com 59 pontos, e vai em busca da vitória para se garantir no G4 por mais uma rodada. Já o Cuiabá é o vice-lanterna do torneio, com 29 pontos.