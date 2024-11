Barcelona adia retorno ao Camp Nou para fevereiro de 2025

O Camp Nou, estádio do Barcelona, está fechado para uma grande reforma desde junho de 2023. A nova obra busca modernizar e aumentar a capacidade do local, chegando em mais de 110 mil lugares. A diretoria do clube catalão previa a abertura da nova casa no fim deste ano, mas reajustou o prazo para fevereiro de 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

A Câmara Municipal de Barcelona deu o aval da data para o time espanhol na última terça-feira. Mesmo com a reabertura do Camp Nou em fevereiro, o estádio ainda passaria por obras até 2026, prazo final da reforma. A expectativa é que no jogo da volta da casa do Barça tenha até 62 mil lugares disponíveis.

Assim, o último jogo do Barcelona no estádio Olímpic Lluís Companys, lugar onde o clube tem mandado suas partidas, seria no fim de semana do dia 2 de fevereiro, contra o Alavés, por La Liga. O primeiro confronto do novo Camp Nou seria no dia 16 do mesmo mês, contra o Rayo Vallecano.

Dentro de campo, a fase do Barcelona é excelente. Com 33 pontos em 13 jogos, o Barça é o líder do Campeonato Espanhol. O clube volta a campo pela competição no próximo sábado, fora de casa contra o Celta de Vigo, às 17h (de Brasília).