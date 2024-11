Auxiliar de Zubeldía diz que planejamento de 2025 já começou com diretoria

O auxiliar técnico Maxi Cuberas revelou que a diretoria do São Paulo tem feito 'contatos constantes' com a comissão técnica para planejar a temporada 2025 do Tricolor. O assistente concedeu entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no lugar de Luis Zubeldía, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Contatos constantes. "O que é muito bom é que o São Paulo está lá em cima, brigando pela classificação direta e com muita chance de estar na pré. Isso é muito bom faltando quatro jogos. Depois, o que vem pela frente, veremos. Existem planos, os dirigentes estão constantemente em contato, mas o principal é agora. Temos que ganhar os jogos e classificar de forma direta e depois analisaremos. Entendo que há regulamentos que temos que respeitar e cumprir, mas tomaremos a melhor decisão."

Partida emocional. "Creio que foi uma partida muito física, em que predominou o emocional nas duas equipes. Um pela necessidade da situação em que se encontra, e nós por querermos ganhar e nos manter em cima, em busca da classificação direta. Isso nos fez jogar com pressa. Em dado momento foi um show de transições, tomamos decisões muito rápidas pelo emocional porque havia espaço e nos faltou essa pausa para tabelas no último terço, encontrar o último passe a gol. Nos faltou isso."

Quatro substituições. "Como falei do jogo de muita transição, precisávamos de uma pausa. As duas equipes estavam tentando atacar, não havia meio. Com só corridas, tentamos colocar Nestor e Alisson para dar mais qualidade para o passe final, para conectar. Essa foi a ideia. Não conseguimos ganhar e por isso lamentamos. Mas temos que valorizar o ponto"

Confira outras respostas do auxiliar Maxi Cuberas em entrevista coletiva

Nestor

Nos vemos bem, é parte do grupo. Consideramos todos importantes nessa reta final. Pensamos neste torneio e classificar para a Libertadores e depois veremos o que é melhor para o São Paulo. Entrou, fez um bom jogo.

William Gomes

Consideramos um grande jogador como Nestor e o restante que compõem o plantel. Tem jogado. Não esteve com nós nos últimos dias porque esteve com a seleção, por isso entendemos que não correspondia que entrasse. Mas é o futuro do clube, tem muitas condições e continuar trabalhando com o restante para ver quando vai ter sua oportunidade.

Calleri

Ele vem com uma sobrecarga no posterior. O corpo médico considerou que não era prudente correr riscos. Veremos como evolui. Sentiu uma distensão na última partida e vamos ver como evolui a lesão para ver se é considerada ou não. Vai depender da saúde primeiramente.

Lucas

É um plantel que tem muita hierarquia. Estamos no São Paulo, um clube com muita história. É normal que tenham jogadores desse tamanho. Por consequência, joga bem e faz gols para nós. Somos uma das equipes com melhores ataques e em expectativa de gol. É algo que temos que melhorar as conexões finais no último terço, faltam conexões para ganhar a partida. Considero que todos os jogadores hoje fizeram um esforço importante para ganhar a partida, mas fomos imprecisos para terminar as jogadas.

Calor?

O que mais pesou foi o emocional. Duas boas equipes. Bragantino se armou para estar entre os dez. Foi um jogo de muita transição, de muita força. Perdemos essa qualidade e pausa para melhores decisões. Luiz Gustavo e Marcos foram perdendo bolas que normalmente não perdem, o emocional também afetou os dois a cometerem algumas imprecisões que não é habitual na nossa equipe.

Santi Longo

Não dependemos de um jogo só para ver os jogadores, vemos no dia a dia. Santiago chegou há pouco e consideramos que há um tempo de adaptação, sobretudo estrangeiros. Em definitivo, tomamos as decisões que achamos melhores para a equipe. Se nos encontramos nessa situação a quatro partidas do fim com boas chances de Libertadores, creio que é positiva nossa análise. É um grupo grande, com bons jogadores. Todos podem entrar, sair, ir ao banco. Estão no São Paulo e são bons e estão preparados para essa situação.