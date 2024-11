Palmeiras aciona CBF após pedido do governo de MG por torcida única contra o Cruzeiro

O pedido do governo de Minas Gerais para torcida única no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, pela 37ª rodada do Brasileirão, em Belo Horizonte, desagradou a diretoria palmeirense. A presidente do Verdão, Leila Pereira, enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para solicitar a presença dos torcedores visitantes no estádio e não ser prejudicado neste quesito.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Na última segunda-feira, Mateus Simões (Novo-MG), vice-governador de Minas Gerais, solicitou que o confronto entre o time mineiro e o paulista tivesse apenas torcida do Cruzeiro. O pedido se deu devido à recente emboscada da Mancha Verde contra a Máfia Azul, em outubro.

O embate entre os organizados aconteceu na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Mais de 100 torcedores teriam participado da emboscada que acabou culminando na morte de um torcedor cruzeirense e em outros 18 feridos.

"Temos um jogo ainda neste ano que nos traz preocupação. É o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Já fizemos o pedido aos responsáveis para que o jogo seja com torcida única. Se isso não for atendido voluntariamente, vamos judicializar o pedido para impedir que a torcida do Palmeiras frequente o estádio no próximo jogo", disse o político na ocasião.

A CBF ainda não definiu os detalhes do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. O Verdão sugeriu que a entidade avaliasse a possibilidade de mudar o local da partida. No primeiro turno o duelo que aconteceu no Allianz Parque recebeu as torcidas de ambos os times.

Depois da emboscada, a Mancha Verde foi proibida de frequentar estádios em São Paulo por determinação da Federação Paulista de Futebol, que acatou o pedido do Ministério Público. A decisão está em vigor desde o dia 30 de outubro. O Palmeiras é rompido com as organizadas do clube, e a presidente Leila Pereira obteve medida protetiva contra líderes da Mancha Verde após sofrer ameaças.

Antes de enfrentar o Cruzeiro, o Palmeiras tem mais três compromissos pela frente na luta pelo tricampeonato brasileiro. O Verdão entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Bahia, pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O verdão é o vice-líder da competição, com 64 pontos, quatro a menos que o Botafogo.