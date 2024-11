Com dúvidas, São Paulo fecha preparação para pegar o RB Bragantino; veja time provável

Na manhã desta terça-feira, o elenco do São Paulo finalizou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino. A bola rola nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No CT da Barra Funda, os jogadores iniciaram o dia com um aquecimento comandado pela preparação física. Em seguida, o elenco foi dividido em dois. O grupo com os prováveis titulares realizou um trabalho tático posicional com o técnico Luis Zubeldía, além de um ensaio de bolas paradas. Já os demais jogadores fizeram uma atividade em campo reduzido.

Calleri e Welington são as principais dúvidas do São Paulo para o embate. O centroavante se recupera de dores musculares na posterior da coxa esquerda, mas a foto divulgada pelo clube dá a entender que ele treinou com o grupo nesta terça. Já o lateral tem um edema na coxa esquerda e foi desfalque no último jogo.

O São Paulo, por sua vez, tem dois desfalques certos por problemas físicos: o volante Liziero (dores no tornozelo direito) e o meia Wellington Rato (dores na panturrilha direita). Já o lateral esquerdo Jamal Lewis (trauma no tornozelo esquerdo) e o zagueiro Arboleda (trauma na perna direita) também devem seguir como baixas.

Ainda devem ser ausências o volante Bobadilla e o zagueiro Ferraresi. Os jogadores estão servindo as seleções de Paraguai e Venezuela, respectivamente, e atuarão nesta terça-feira, véspera do jogo. Com isso, ambos só devem voltar ao São Paulo para o compromisso do fim de semana.

Por outro lado, Zubeldía poderá contar com Luiz Gustavo, que se recuperou de um trauma na parte lateral da coxa esquerda. Assim como Patryck e Michel Araújo, que também tem treinado normalmente e voltam aos relacionados. William Gomes, que está com a Seleção sub-20, também ficará à disposição.

Assim, um provável São Paulo para enfrentar o Red Bull Bragantino tem: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Sabino e Michel Araujo (Patryck ou Welington); Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva (Calleri).

O São Paulo busca vencer o Red Bull Bragantino fora de casa para tentar chegar ao G4 do Brasileirão. Neste momento, o Tricolor ocupa a sexta posição, com 57 pontos - dois a menos que o Flamengo, quarto colocado. Do outro lado, o Massa Bruta, que figura em 18º com 36 pontos, busca sair da zona de rebaixamento.