Milito admite decadência do Atlético-MG antes de final da Libertadores

O clima é de preocupação no Atlético-MG após a derrota deste sábado para o Athletico-PR, pelo Brasileirão 2024. O técnico Gabriel Milito detecta que o time sofreu uma grave queda de rendimento nas últimas partidas da temporada.

"Estamos jogando menos do que é a nossa capacidade. É uma fase complicada, com um nível coletivo abaixo do que esperamos", reconheceu o treinador argentino em entrevista coletiva.

Desde que bateu o River Plate no jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Atlético-MG entrou em uma sequência de 7 jogos sem vitória. O último triunfo aconteceu em 22 de outubro.

"É difícil encontrar uma explicação, mas temos que melhorar. As equipes passam por fases melhores ou piores, mas estamos muito abaixo agora", reforçou Milito.

Antes da final da Libertadores, no dia 30 contra o Botafogo, em Buenos Aires, o Atlético-MG entrará em campo mais três vezes: contra o próprio Fogão, na quarta-feira, além dos duelos diante de São Paulo e Juventude.