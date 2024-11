Fluminense se prepara para rodada importante na luta contra o rebaixamento

O Fluminense se prepara para voltar a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Fortaleza, pelo jogo que fecha a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A depender dos resultados, o Tricolor carioca pode ir a campo ainda mais pressionado na luta contra o rebaixamento.

Com a vitória do Athletico-PR sobre o Atlético-MG neste sábado, por 1 a 0, o Fluminense caiu para a 15ª posição, com 37 pontos, mesma pontuação de Furacão, Criciúma e Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Fluminense leva vantagem por conta dos critérios de desempate, já que tem uma vitória a mais que o time gaúcho, dez contra nove.

? FORÇA, GLÓRIA E TRADIÇÃO

ETERNO CAMPEÃO

PRA SEMPRE EU VOU TE AMAR ? SEXTA-FEIRA NÓS VAMOS TODOS JUNTOS ENFRENTAR O FORTALEZA NO MARACA! GARANTA O SEU INGRESSO >> https://t.co/ZNwJtvez1R pic.twitter.com/FqqzDWhmJS ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 17, 2024

Até entrar em campo na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Fluminense verá todos os seus rivais na briga contra o rebaixamento disputarem seus jogos mais cedo. Por isso, os tricolores podem iniciar a partida até na 18ª colocação, dentro do Z4.

Para piorar a situação da equipe do técnico Mano Menezes, o Fortaleza está embalado na competição, vindo de duas vitórias seguidas e quatro rodadas de invencibilidade. O time cearense ocupa a 3ª posição, com 63 pontos, apenas cinco atrás do líder Botafogo.

Já o Fluminense não vence há três rodadas, com duas derrotas e um empate.