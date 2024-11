Em duelo de rebaixados, Guarani é superado pelo Brusque na Série B

Neste domingo, em confronto válido pela 37ª e penúltima rodada da Série B, o Guarani visitou o Brusque no Estádio Augusto Bauer e perdeu por 2 a 1. Rodolfo Potiguar e Diego Mathias balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Léo Porfírio descontou para os visitantes.

Com o revés, o Guarani permaneceu com 32 pontos, na lanterna da competição (20º). Já o Brusque, com o triunfo, chegou aos 36 somados, na 19ª posição da tabela. Vale ressaltar que ambas as equipes já estão matematicamente rebaixadas para a Série C.

Pela última rodada, o Guarani volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília) quando recebe o Ceará, no Brinco de Ouro da Princesa. Ao mesmo tempo, o Brusque visita o América-MG, no Independência.

?????????, ?????????? ?? ?????! Há 48 anos representando com paixão, apoio e emoção nosso Bugre, por todo o Brasil! Feliz aniversário, Guerreiros! Que venham muitos anos de festa, dedicação e amor pelo Guarani, em todo campo que eu for! ??? pic.twitter.com/0xBFXok4ma ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) November 16, 2024

O placar foi inaugurado pelo Brusque logo aos sete minutos do primeiro tempo. Após receber na intermediária, Rodolfo Potiguar ajeitou para a perna direita e acertou grande finalização cruzada, no ângulo esquerdo.

Aos 24 minutos da etapa complementar, o Brusque ampliou a vantagem. Diego Tavares recebeu, levou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Diego Mathias se antecipou ao marcador na área e apenas concluiu para marcar.

O Guarani descontou aos 49 minutos do segundo tempo. Em bola sobrada na área, Léo Porfírio dominou e bateu no contrapé de Matheus Nogueira.